Пісок підприємець видобував на землях комунальної власності

На Тернопільщині бізнесмен незаконно видобув піску на 40 млн грн. Злочинне угруповування викрили працівники поліції. Чоловік орендував ділянку в Чортківському районі, облаштував кар’єр, однак жодних дозволів не оформив на сам видобуток корисних копалин. Також підприємець пісок викопував на землях комунальної власності.

Під час розслідування поліцейські встановили, що 58-річний житель Тернопільщини організував діяльність злочинної групи для незаконного видобування корисних копалин. Чоловік до справи залучив свого сина та двох водіїв спецтехніки. Наймані працівники відповідали за підготовку родовища та видобуток піску з подальшим його відвантаженням до місць реалізації.

«Для прикриття організатор схеми оформив себе як фізичну особу-підприємця, після чого отримав дозвіл на видобування корисних копалин. Він орендував ділянку для ведення бізнесу, проте безпосереднє видобування піску здійснював без дозвільних документів на суміжних земельних площах, які перебувають у комунальній власності», – повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції в понеділок, 22 квітня.

В поліції Тернопільщини зазначили, що пісок ділки відвантажували на майданчики з продажу будівельних матеріалів та реалізовували фізичним та юридичним особам на території регіону. У жовтні минулого року правоохоронці провели обшуки за адресами місця знаходження фізичних та юридичних осіб, місцями проживання фігурантів та їхніх автомобілях. Тоді вилучили службову документацію, печатки, спецтехніку та гроші. Крім того, був проведений огляд земельних ділянок на території Чортківського району, де учасники злочинної групи здійснювали незаконний видобуток піску.

️Під час проведення інженерно-екологічної експертизи встановлено, що зловмисники незаконно видобули 35,5 м3 корисних копалин місцевого значення. Попередньо збитки державі експерти оцінюють у понад 40 млн грн.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора чотирьом чоловікам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 2 та 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України (Незаконний видобуток корисних копалин). Організатору і його спільникам загрожує до восьми років позбавлення волі.