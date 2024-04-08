Чоловіки погрожували фізичною розправою підприємцю

В Тернополі під час спецоперації працівники полії та СБУ затримали банду рецидивістів, які в місцевого підприємця вимагали 200 тис. грн неіснуючого боргу. Серед затриманих – представник «злодія в законі» і «смотрящий» за колоніями Тернопільщини. Чоловікам загрожує до 12 років ув’язнення.

Оперативники управління стратегічних розслідувань отримали інформацію про те, що на території Тернопільщини діє злочинна група. Учасники банди займалися вимаганням грошей в різних людей та допомагали у розв’язанні спірних питань побиттям і залякуванням.

Правоохоронці з’ясували, що ними виявилися четверо мешканців Тернополя. Двоє позиціювали себе так званими «смотрящими» від «злодія в законі» та наглядали за в’язницями в Тернопільській області. Лідер угруповання відповідав також за наповнення та розподіл «общака». Банда постійно вимагала гроші в бізнесменів та координувала діяльність наркогруп.

Поліцейські встановили, що учасники групи на початку квітня почала вимагати від тернополянина 8 тис. доларів неіснуючого боргу. Якщо ж чоловік не сплатив їм гроші у визначений термін, то вони погрожували фізичною розправою. Тернополянин погодився сплачувати видуманий борг частинами.

«Під час слідства задокументовано факт передачі рецидивістам частини суми - 20 000 гривень. Під час зустрічі вони повідомили потерпілому, що він винен окрім раніше визначеної суми ще 180 тис. грн та 1 000 доларів», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 8 квітня.

Оперативники та спецпризначенці затримали чотирьох членів банди 5 квітня на вулиці Коперника неподалік Української гімназії. Двох зловмисників заарештували безпосередньо під час отримання 100 тис. грн. За результатами обшуків слідчі вилучили зброю, мобільні телефони, автомобілі, гроші, «чорнові» записи.

Правоохоронці всім затриманим повідомили про підозри. Дії довіреного від «злодія в законі» і «смотрящого» за в’язницями кваліфіковані за ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання). Дії ще одного члена угруповання – за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі всі підозрювані знаходяться під вартою. Чоловікам загрожує до 12 років ув’язнення.