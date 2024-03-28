Тернополянин вже перебуває під вартою за подібною підозрою

Тернополянину оголосили підозру за погрози вбивством і вимагання 250 тис. євро в депутатки. Чоловік встановив біля будинку батьків тернополянки гранату, а SMS-кою повідомив, що погрози припиняться, коли вона сплатить «відкупне». Жінка звернулася із заявами до правоохоронців. В поліції не називають ім’я постраждалої, однак з власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET відомо, що зловмисник вимагав гроші в депутатки Тернопільської міськради Ружени Волянської. Чоловіка вже затримали, він перебуває під вартою.

В поліції Тернопільщини зазначили, що справа з погрозами вбивством та рекетом тягнеться з 2020 року. На початку березня 2020 року до працівників поліції звернулася місцева активістка, підприємиця і заявила, що невідомі особи поставили гранату біля будинку її батьків. Після цього випадку жінка почала отримувати погрози насильством й вбивством щодо неї самої та її батьків. В поліції Ружена Волянська зазначила, що неодноразово отримувала з невідомих номерів SMS-повідомлення з вимогою заплатити 250 тис. євро за безпеку родини.

Тернополянка відмовилася заплатити рекетирам. Однак, невдовзі 24 травня 2020 року близько 2:30, на вулиці 15 квітня біля приміщення, яке належить її брату, охоронець виявив саморобний вибуховий пристрій з корпусом бойової осколкової ручної гранати Ф-1 без кільця з чекою. На місце знахідки виїжджали вибухотехніки, які знешкодили вибухівку.

«Під час досудового розслідування, слідчі та оперативники управління карного розшуку з’ясували, що до погроз, вимагання та встановлення вибухівки в родичі жінки причетний 64-річний тернополянин. Аналогічні методи “вибивання грошей” підозрюваний застосовував і до інших людей», – повідомили в поліції Тернопільської області в четвер, 28 березня.

Зокрема, чоловік разом зі своїм спільником причетний до вибухів та погроз відомому тернопільському підприємця Олегу Інаку. Підозрюваний в ніч проти 9 листопада встановив вибухівку на автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руська, а біля воріт господарського приміщення поблизу нічного клубу та ресторану Riverside на вулиці Чумацька підірвали гранату. У своєї жертви зловмисники вимагали 85 тисяч доларів за нереальний борг.

У грудні поліцейські під час спецоперації провели у підозрюваних 8 санкціонованих обшуків. Правоохоронці виявили та вилучили близько 800 мобільних телефонів, патрони, порох та вибухонебезпечні предмети. Слідчі оголосили тернополянину підозру за незаконне поводження зі зброєю, вимагання та умисне знищення або пошкодження майна. Зараз підозрюваний перебуває під вартою в Чортківському СІЗО.

За злочини, вчинені проти тернополянки Ружени Волянської у 2020 році, слідчі оголосили чоловікові нові підозри відповідно до ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194 КК України. Перевіряють працівники поліції зловмисника й на причетність до аналогічних фактів погроз, вимагання та встановлення вибухівки біля будинків, майна та автомобілів інших жителів Тернополя.