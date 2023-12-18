Спільник злочину – співзасновник громадської організації, яка займається реабілітацією військових

Правоохоронці затримали організатора та виконавця, які причетні до вибухів в Тернополі 9 листопада. Чоловіки поклали вибухівку на авто сина підприємця Олега Інака, яка потім здетонувала, а також кинули гранату під запасний вихід з розважального клубу Riverside, який частково належить родині підприємця. Поліцейські затримали підозрюваних, їм також обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Під час обшуків в них знайшли 800 мобільних телефонів, набої та вибухівку.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 63-річний житель Тернополя систематично погрожував родині місцевого бізнесмена. Також чоловік вимагав чималі суми від Олега Інака та його синів. Причиною погроз та вимагання стали майнові питання між підозрюваним та бізнесменом, повідомив ZAXID.NET на брифінгу начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

«Правоохоронцям стало відомо, що організатор вирішив залякати місцевого підприємця. Для цього він залучив свого знайомого – спільника, який є співзасновником однієї із громадських організацій, яка займається реабілітацією військових», – розповів Сергій Зюбаненко.

Правопорушники встановили саморобний вибуховий пристрій на автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руська, а біля воріт господарського приміщення на вулиці Чумацька встановили «розтяжку» й підірвали гранату. Поліцейські з’ясували, що після вибухів продовжували погрожувати родині підприємця розправою.

Підозрювані встановили розтяжку з гранатою біля воріт господарського приміщення розважального клубу

Правоохоронці провели у помешканнях та автомобілях підозрюваних 8 обшуків. Під час них виявили та вилучили близько 800 мобільних телефонів, які чоловіки використовували з метою конспірації ат приховати свої злочини. Також було знайдено патрони, порох та вибухонебезпечні предмети.

Обом чоловікам уже оголосили підозри. Організаторові відповідно до трьох статей Кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вимагання та умисне знищення або пошкодження майна. 63-річному чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Співучасник постане перед судом згідно із ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання).

Під час обшуків вилучили чимало набоїв та вибухівки

Також оперативники перевіряють цих чоловіків й на причетність до вибухів, які трапилися у Тернополі у попередні роки. Зокрема тоді, коли підірвали невідомий вибуховий пристрій на автомобілі колишнього заступника мера Тернополя Володимира Камінського. Також чи причетні підозрювані до замаху на колишнього ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого та його дружину.

За інформацію місцевих ЗМІ, Олег Інак у 90-х був пов’язаний з криміналітетом та займався рекетом. Олег Інак та його двоє синів володіють чималою кількістю нерухомості в Тернополі та в навколишніх громадах, мають частки долі в різних виробничих підприємствах та закладах громадського харчування. Водночас сини Олега Інака Максим та Віктор відомі в Тернополі тим, що на Великдень у 2011 році центрі міста біля Катедрального собору побили двох спортсменів – Олександра Починка та Олександра Волинця. Бійка почалася через те, що спортсмени зробили їм зауваження щодо їзди на авто по пішохідній зоні.