В поліції розглядають версію залякування підприємця

У Тернополі в ніч проти 9 листопада трапилося два вибухи. Спершу на вулиці Руській в центрі міста спрацював вибуховий пристрій на капоті автомобіля. Другий вибух стався вранці на набережній ставу поблизу нічного клубу та ресторану Riverside. Поліція вважає, що це пов’язано із залякуванням одного з тернопільських підприємців – Олега Інака, який має частку в розважальному закладі.

За інформацією ZAXID.NET, саморобний вибуховий пристрій на автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руській, невідомий встановив близько 3:00. За кілька хвилин після цього стався вибух. Ніхто з людей не постраждав, а авто отримало незначні механічні пошкодження. Через щонайменше три години стався ще один вибух – невідомий підірвав гранату біля воріт господарського приміщення нічного клубу та ресторану Riverside на вулиці Чумацькій. Обійшлося також без постраждалих.

На місці другого вибуху поліцейські знайшли осколки гранати

«Поліціянти підозрюють, що йдеться про спроби залякати місцевого підприємця, обидва випадки пов'язані між собою. Наразі на місцях вибухів працюють слідчі. У правоохоронців також є відео з камер спостереження», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 9 листопада.

На обидві події виїжджали слідчо-оперативна група та екстрені служби. Працівники поліції встановлюють обставини та розшукують причетних до погроз бізнесмену.

За інформацією ZAXID.NET, потерпілі – це родина приватного підприємця Олега Інака. Цей бізнесмен та його двоє синів володіють чималою кількістю нерухомості в Тернополі та в навколишніх громадах, мають частки долі в різних виробничих підприємствах та закладах громадського харчування.

За інформацію місцевих ЗМІ, Олег Інак у 90-х був пов’язаний з криміналітетом та займався рекетом. Водночас сини Олега Інака Максим та Віктор відомі в Тернополі тим, що на Великдень у 2011 році центрі міста біля Катедрального собору побили двох спортсменів – Олександра Починка та Олександра Волинця. Бійка почалася через те, що спортсмени зробили їм зауваження щодо їзди на авто по пішохідній зоні.