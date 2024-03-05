Щодо Віктора Марушка порушили кримінальну справу за фактом незаконного видобування корисних копалин

Жовківський районний суд Львівщини визнав винним у незаконному видобутку піску депутата Добросинсько-Магерівської сільради Віктора Марушка. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і має сплатити 9,3 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці лютого 2024 року, депутат Добросинсько-Магерівської сільської ради Віктор Марушко у липні 2023 року незаконно видобував пісок у селі Бишків, що на території Добросинсько-Магерівської ОТГ. Депутат видобув 39 м3 піску, завдавши шкоди на 43,8 тис. грн.

Щодо Віктора Марушка порушили кримінальну справу за фактом незаконного видобування корисних копалин. Обвинувачуваний уклав угоду з прокурором про визнання своєї провини.

Справу розглянув суддя Руслан Зеліско, який дослідив усі матеріали та визнав Віктора Марушка винним у вчиненні кримінального правопорушення, призначивши 9,8 тис. грн штрафу. Незаконно видобутий пісок мають повернути Добросинсько-Магерівській сільраді. Вирок ще можна оскаржити.