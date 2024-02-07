Суд відпустив депутата під особисте зобов’язання

Депутату однієї із сільських рад Львівщини повідомили про підозру в незонному видобутку піску. Правоохоронці розголошують імені підозрюваного, втім у реєстрі судових рішень опублікована ухвала про запобіжний захід депутату Добросинсько-Магерівської сільської ради, якого підозрюють у аналогічному злочині.

Як повідомили 7 лютого в прокуратурі, депутат сільської ради організував на території колишнього Жовківського району незаконний видобуток піску на ділянці, що належить місцевій територіальній громаді. За допомогою спецтехніки він видобув та продав пісок місцевому мешканцю.

Слідчі повідомили депутату про підозру у незаконній діяльності з видобування корисних копалин за ч. 1 ст. 240 ККУ. Правоохоронці розголошують імені підозрюваного. Однак у реєстрі судових рішень ZAXID.NET знайшов ухвалу Галицького районного суду від 1 лютого, в якій ідеться про застосування запобіжного заходу депутату Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району.

В ухвалі суду вказано, що слідчі повідомили депутату про підозру ще 31 січня й просили суд застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Суд задовольнив клопотання прокурора і призначив депутату відповідний запобіжний захід.