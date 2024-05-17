Славутський міськрайонний суд виніс вирок 22-річному Івану М. за ухилення від мобілізації. Звільнений в запас військовослужбовець тричі відмовлявся від бойової повістки, аргументуючи це проблемами зі здоров’ям і страхом за життя. Обвинуваченому призначили три роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 15 травня, після строкової служби Іван М. працював із липня 2020 року по листопад 2021 року водієм в одній із військових частин міста. Згодом чоловіка звільнили в запас, однак через воєнний стан у 2023 році його повторно призвали на службу. Працівники ТЦК тричі приносили обвинуваченому бойові повістки, але він від них відмовлявся.

У суді 22-річний Іван М. свою вину визнав. Пояснив, що боїться за своє життя й вважає, що за станом здоров’я та через свій вік не підлягає мобілізації. За словами обвинуваченого, тривалий час він мав проблеми з ногою та не міг нормально пересуватися. Втім, до лікаря звернувся лише після візиту працівників ТЦК.

Суддя Тетяна Мотонюк визнала чоловіка винним за ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.