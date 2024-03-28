Нетішинський міський суд виніс вирок Геннадію Ч. за ухилення від мобілізації. Чоловік двічі отримував повістку, і двічі її проігнорував. У суді він стверджував, що служити хоче і навіть просив військово-лікарську комісію не вказувати у висновку про його захворювання – гепатит С, втім життєві обставини завадили прийти до пункту збору. Обвинуваченому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 26 березня, у липні 2023 року ВЛК визнала Геннадія Ч. придатним для військової служби. Чоловік отримував повістку двічі – 25 липня і 3 жовтня 2023 року, однак до пункту збору жодного разу не прибув.

Обвинувачений свою вину визнав. Розповів, що дійсно проходив ВЛК, а оскільки мав намір служити – попросив лікарів не вказувати у висновку про наявне у нього захворювання на гепатит С. Після отримання першої повістки він нібито помилився з датою відправки до військової частини, тому і не прийшов, а після другої – зробив щеплення й мав ускладнення зі здоров’ям, про що попередив. Чоловік зазначив, що звертався до сімейного лікаря та лікування проходив вдома. За словами обвинуваченого, він із 2020 року проходить курси замісної терапії по метадоновій програмі. Наразі продовжує лікуватись, бо хоче служити.

У суді повідомили, що відповідно до висновків ВЛК, в обвинуваченого вірусний гепатит С безжовтяничної форми без порушень функції печінки, тож він придатний до військової служби. Крім того, у вказаний період по медичну допомогу до сімейного лікаря той не звертався.

Суддя Роман Стасюк визнав чоловіка винним за ст.336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.