Ківерцівський районний суд визнав місцевого жителя Ігоря Рихлівського винним в ухиленні від мобілізації. Чоловік проігнорував бойову повістку та не прийшов у ТЦК, аргументуючи це відсутністю бажання служити. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 2 квітня, у жовтні 2023 року військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним до проходження військової служби. Ігор Рихлівський отримав повістку і мав 10 листопада з’явитися до пункту збору, однак у вказаний день він туди так і не прийшов.

У суді чоловік пояснив свої дії тим, що не має бажання служити. Просив визнати його невинним.

Суддя Світлана Поліщук визнала обвинуваченого винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.