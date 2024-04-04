38-річного чоловіка, який отримав повістку на Львівщині та відмовився проходити військову службу, ув’язнили на три роки. Суд першої інстанції призначив йому умовне покарання, але прокурори не погодились з цим рішенням та домоглись реального ув’язнення в апеляційному суді.

Як вказано у повідомленні Львівської обласної прокуратури за 4 квітня, Львівський апеляційний суд визнав 38-річного жителя Запоріжжя винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

У березні 2022 року чоловік тимчасово проживав у Львівській області, де і отримав повістку. Військовозобов’язаний є придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, але відмовився від відправки у війська, про що було складено відповідний акт.

Попередньо, рішенням районного суду чоловіка засудили до трьох років тюрми, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Прокурори не погодились з такою позицією та подали апеляційну скаргу. Врахувавши всі обставини, Львівський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та призначив чоловіку нове покарання – три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, що поліція розслідує безпідставні виплати військовим на Львівщині – у одній з військових частин чоловікам, які втекли зі служби, продовжували нараховувати мільйонні виплати. Посадовиці ТЦК із Львівщини призначили дрібний штраф за безпідставне виключення 17 чоловіків з військового обліку.