Перегляд фільму на SWEET.TV

Історія Ґодзілли на великому екрані почалась 10 років тому — у 2014 році вийшла дебютна стрічка «Ґодзілла», яка отримала у прокаті $520+ млн та 7 нагород. Фільм 2024 року є достойним продовженням франшизи: «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» зібрав понад $540 млн, що поставило стрічку на другу сходинку у рейтингу найкасовіших фільмів-2024 (наразі перше місце – у «Дюни»).

Історія за цей час змінилась, і змінилися самі титани – Ґодзілла та Конґ у цьому фільмі мають трішки інший вигляд. Переглянути «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» можна онлайн українською на SWEET.TV.

Про що фільм «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія»

Ґодзілла продовжує домінувати над світом монстрів, а Конґ досліджує нові території, де живуть велетенські мавпи. Однак їхня безпека та життя, як і життя людства, опиняється під загрозою, коли велетень-тиран прагне захопити Землю завдяки Шимо, що має крижану силу. Щоб перемогти, Ґодзілла, Конґ, люди та містичне плем’я Іві мають об’єднати свої зусилля.

«Ґодзілла та Конґ: Нова імперія»: трейлер фільму

7 цікавих фактів про фільм

Котик та Ґодзілла. Рухи титана і те, як він спить, згорнувшись калачиком, – це все вплив котика режисера Адама Вінгарда Mischief (у перекладі з англійської – пустощі). Конґ та єгері. Зображення, використане для ескізу рукавиці B.E.A.S.T., – рука єгеря Блукаюча загроза з фільму «Тихоокеанський рубіж» (2013). Ґодзілла і час. Хоча Ґодзілла є важливим персонажем, вона має лише 8 хвилин екранного часу, що фактично є найменшим показником. Для порівняння, у «Ґодзіллі проти Конґа» (2021) – це 11 хвилин. Конґ і всесвіт. Режисер Адам Вінгард вважає Конґа, а не Ґодзіллу, справжнім головним героєм Всесвіту монстрів, хоча і є фанатом Ґодзілли. Можливо, це і є пояснення тих 8 хвилин. Це 5-й фільм монстровсесвіту Legendary Pictures, 38-й про Ґодзіллу і 13-й про Конґа. Ден Стівенс та G.I. Joe. Режисер Адам Вінгард хотів, щоб персонаж Дена Стівенса був схожий на бойову фігурку 80-х, і взяв за основу Чаклза (Chuckles) з G.I. Joe. До речі, Ден Стівенс зіграв головну роль у супергеройському серіалі «Легіон», який також можна переглянути на SWEET.TV. Конґ: добро і зло. За словами режисера Адама Вінгарда, Скар Кінг є гіперболізованою версією найгірших рис людства, а Конґ представляє найкращі. Цікавий погляд, та чи це дійсно так? Глядачі побачать у фільмі «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія», який можна дивитись онлайн і офлайн на SWEET.TV.

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