Віталій Кропачов володіє активами компанії «Укрдонінвест», яка фігурує у кримінальній справі про ухилення від сплати податків

У четвер, 17 травня, детективи ДБР затримали бізнесмена, екс-депутата Донецької облради Віталія Кропачова, який володіє активами у вугільному, газовому, енергетичному та медійному бізнесі. Про це повідомляє ЕП з посиланням на джерела у Державному бюро розслідувань.

«Це правда. Тривають активні оперативні дії», — підтвердили в ДБР.

За даними слідства, через своє підприємство та службових осіб Міністерства енергетики та Державної податкової служби Кропачов завдав державі шкоди на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері.

Довідково

Віталій Кропачов народився 4 жовтня 1973 року в місті Торез Донецької області. У 2000-х роках займався вугільним і логістичним бізнесом. У 2014 році Кропачов викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донецької та Луганської областей, а у 2017 році – шахту «Краснолиманська». В «Економічній правді» Кропачова називали «смотрящим» у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка – Ігоря Кононенка, однак сам Кропачов цю інформацію спростував. Бізнесмен володіє активами київської компанії «Укрдонінвест» (вугільний бізнес та видобуток газу), яка з 2021 року фігурує у кримінальній справі про ухилення від сплати податків.

Кропачов також займається медіабізнесом. У 2019 році той придбав два телеканали, «Інфо24» і «Так TV», а у грудні 2021 року став власником компанії «Ера продакшн». Також влітку 2022 року Віталій Кропачов придбав компанію «Корона Санрайс», яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію «4 каналу», а у 2023 році запустив телеканал Ukraine World News на основі заборонених «112 Україна» та NewsOne.

У 2023 році компанія «Укрдонінвест» стала переможцем повторного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Утім Кропачов відмовився від купівлі порту.