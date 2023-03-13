На приватизацію виставили майно порта загальною площею 64,4 га

Регіональне відділення Фонду держмайна в Одеській та Миколаївських областях з другої спроби продало Білгород-Дністровський морський торговельний порт. Його придбала київська компанія «Укрдонінвест», що належить екс-депутату Донецької облради Віталію Кропачову.

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він використовувався як логістичний центр для портів на Дунаї та приймав вантажі на автомобілях, звідки їх переправляли далі у вагонах. На приватизацію виставили єдиний майновий комплекс порта загальною площею 64,4 га.

Порт продали з другої спроби, оскільки на перший аукціон не подалась необхідна кількість учасників. 13 березні на електронному майданчику «Prozorro. Продажі» відбувся повторний аукціон, у якому взяли участь три компанії. Найвищу ціну запропонувало ТзОВ «Укрдонінвест». Компанія зголоситлась купити майно порта за 220 млн грн при стартовій ціні 93,8 млн грн. ФДМУ повідомив компанії про намір підписати угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Укрдонінвест» зареєстрована в Києві майже 20 років тому. Її діяльність пов’язана з вантажним залізничним транспортом, вугільною та видобувною галузями. Одноосібним власником компанії є підприємець із Донеччини Віталій Кропачов. У 2010 році був депутатом Донецької облради.