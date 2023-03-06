Фонд держмайна виставив на аукціон майно низки підприємств на Львівщині
Серез них є державні пакети акцій підприємств та цілі майнові комплекси
Департамент економічної політики ЛОВА 6 березня оприлюднив актуальний перелік об’єктів на Львівщині, які Фонд держмайна виставив на аукціон для приватизації.
На аукціон виставили державні пакети акцій: 99,6667% статутного капіталу ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» у Червонограді та 25% статутного капіталу ПАТ «Нафтопереробний комплекс – Галичина» у Дрогобичі.
Серед пропозицій для приватизації є цілі майнові комплекси державних підприємств:
- єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ліктрави» у м. Мостиська, вул. Ярослава Мудрого, 121 (площа земельних ділянок 479,3 га).
- єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівське» у с. Висіч Яворівського району.
- єдиний майновий комплекс державного підприємства «Новояворівське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка» у селі Новий яр, Яворівський район (площа земельних ділянок 220,2 га).
- єдиний майновий комплекс державного підприємства «Роздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка» у Новому Роздолі.
- єдиний майновий комплекс державного підприємства «Угерський спиртзавод» у с. Угерське Стрийського району.
- єдиний майновий комплекс державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» на вул. Хмельницького, 233А у Львові.
- єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський науково-дослідний і проектний інститут ЛьвівбуднНДІпроект» на вул. Тернопільській, 10 у Львові.
Для приватизації підготовлене також окреме майно:
– водонапірна вежа площею 13,2 м² у Золочеві, вул. Львівська, 50.
– ветлікарня 123,1 м², гараж 58,5 м², сарай 26,4 м² у с. Туринка Львівського району.
– приміщення площею 112,4 м² у м. Старий Самбір, вул. Галицького, 116.
– місце провадження діяльності та зберігання ДП «Укрспирт» у с. Струтин Золочівського району.
– приміщення колишнього об’єкту цивільної оборони площею 59,1 м² у Стрию, вул. Болехівська, 2.
– свинарник площею 1318,5 м² в с. Угерське.
– група інвентарних об’єктів (ветлабораторія 293 м², крематорій 31 м², сарай 5,8 м², віварій 69,1 м²) у м. Сколе, вул. Князя Святослава, 14.
– м’ясоцех площею 752,1 м² у с. Воробливичі Дрогобицького району.
– приміщення площею 295,2 м² у м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка, 45.
За оголошенням про старт аукціонів можна стежити на сайті.