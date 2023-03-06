Для приватизації виставили майновий комплекс державного підприємства «Львівський науково-дослідний і проектний інститут “ЛьвівбудмНДІпроект» на вул. Тернопільській

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