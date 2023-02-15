Одним з топ-об'єктів буде спиртзавод на Хмельниччині

Фонд держмайна презентував топ-об'єкти, які виставлять на приватизацію у 2023 році. Йдеться про 47 підприємств, найбільшу частку серед них займають спиртові заводи на Заході України. Про це повідомив 15 лютого директор Департаменту приватизації Владислав Данилішин на презентації Прозорро.Продажі.

Владислав Данилішин розповів, що на території України можна буде приватизувати 28 спиртових заводів, які виробляють біоетанол, харчовий та технічний спирт. Аукціон буде продовженням реформи щодо приватизації підприємств. «Серед об'єктів, які будуть поставлятися на приватизацію, можна виділити декілька напрямків. Один з них – це спиртова галузь. У спиртовій галузі ще у 2019 році розпочалась реформа – було віддано під приватизацію багато об'єктів від ДП "Укрспирт". Вже пройшло 44 успішних аукціони, але залишаються ще об'єкти, які здебільшого розташовані на Заході України», – розповів Владислав Данилішин.

Він уточнив, що цього року Фонд держмайна виставляє на аукціони 28 спиртзаводів, вісім торфодобувних підприємств, п'ять комбінатів хлібопродуктів, а також шість кар'єрів та добувних підприємств. За словами директора департаменту, спиртові заводи продаються як у задовільному стані, так і повністю готові для експлуатації.

Нагадаємо, перший аукціон з продажу спиртзаводу у 2023 році відбувся 12 січня – завод на Львівщині продали за 142 млн грн. Переможцем стало ТзОВ «Єс Ойл», яке запропонувало викупити завод майже утричі дорожче стартової вартості. Стартова ціна Сторонибабського спиртзаводу становила понад 53 млн грн.