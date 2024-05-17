Пожежа на Трипільській ТЕС. 11 квітня 2024 року

Кабінет міністрів виділив 1,5 млрд грн для відбудови Трипільської ТЕС на Київщині та Зміївської ТЕС на Харківщині. Про це у п’ятницю, 17 травня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля, для державної компанії «Центренерго» виділили 726 млн грн з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн — з фонду ліквідації наслідків агресії.

«Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко», – наголосив Денис Шмигаль.

Наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України

Наприкінці березня російські військові після річної перерви знову почали обстрілювати енергетичні нфраструктуру України. Зокрема, 22 березня окупанти обстріляли Зміївську ТЕС, що на Харківщині, зруйнувавши всі енергоблоки. 29 березня росіяни атакували найбільшу гідроелектростанцію на Запоріжжі – ДніпроГЕС.

Також внаслідок російських обстрілів руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині та Ладижинська ТЕС, що на Вінниччині.

4 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні знищено близько 80% теплових електроцентралей. Втім, вже 11 квітня окупанти атакували найпотужнішу електростанцію на Київщині – Трипільську ТЕС. Того ж дня росіяни пошкодили підстанції «Укренерго» та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

15 травня «Укренерго» повідомило, що у всіх регіонах України через дефіцит в енергосистемі для побутових споживачів та промисловості запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії – планові обмеження електропостачання.

За прогнозами «Укренерго» обмежень в постачанні електроенергії можливо буде уникнути після підвищення температури повітря, але за умови відсутності нових російських атак на енергосистему.

Корисні поради та лайфхаки, як вижити без електропостачання читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.