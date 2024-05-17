Дві фірми домовились між собою на торгах з охорони львівських кладовищ

Західне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ТОВ «Кодекс Безпеки» і ТОВ «Гас Груп» за змову під час їхньої участі у процедурі закупівлі охоронних послуг. Вартість закупівлі від ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» у 2021 році становила 2 млн грн, а штрафи для фірм становлять 68 і 67 тис. грн.

В АМКУ встановили, що ТОВ «Кодекс Безпеки» і ТОВ «Гас Груп» під час підготовки та участі у торгах, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували дії, що призвело до спотворення результатів торгів.

Окрім штрафу, ці дві фірми не можуть брати участь в інших торгах, адже це заборонено компаніям, що були викриті у змові упродовж минулих трьох років. Утім, торги, за змову на яких оштрафовано учасників, відбулися якраз три роки тому – у травні 2021 року.

ТОВ «Кодекс безпеки» зареєстроване у Львові 8 років тому. Його керівником, за даними сервісу YouControl, є Ігор Проць, а власником – Григорій Ніколайчук. У 2021 році бенефіціарним власником охоронної фірми був саме Ігор Проць. Григорій Ніколайчук став власником охоронного бізнесу у 2022 році, до того він працював у Державному бюро розслідувань у Львові і у Львівській обласній прокуратурі.

ТОВ «Гас-Груп» зареєстроване у Львові 6 років тому. Його директором є Аркадій Звєрєв, а співвласниками – він, Тетяна Лукашенко і Роксолана Глушак. Тетяна Лукашенко є також власницею «СК Капітал-Груп», що помічена журналістами у змові на торгах у 2022 році.