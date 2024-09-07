«Кімната по сусідству» став найкращим фільмом фестивалю

У Венеції завершився 81-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль. Журі під головуванням французької актриси Ізабель Юппер оголосило переможців.

«Золотого лева» отримала картина Педро Альмодовара «Кімната по сусідству». Це перший повнометражний англомовний фільм іспанського режисера, де зіграли Тільда Свінтон та Джуліана Мур. Фільм розповідає про розрив між військовою кореспонденткою й дуже недосконалою матір’ю Мартою (Тільда Свінтон) та її ображеною дочкою, а також про стосунки Марти з письменницею Інґрід (Джуліанна Мур).

«Срібного лева» отримав фільм «Гірська наречена» Маури Дельперо з Джузеппе де Доменіко, Томмазо Раньо та Мартіною Скрінці у головних ролях. Дія фільму відбувається у 1944 році. Головний герой – солдат, який приїхав з фронту до маленького гірського села в Південному Тиролі.

Приз за режисуру дістався «Бруталісту» Брейді Корбета. Фільм розповідає про тридцять років життя Ласло Тота, угорського єврейського архітектора, який пережив Голокост. Після закінчення Другої світової війни він емігрував до Сполучених Штатів зі своєю дружиною Ержебет, щоб випробувати на собі «американську мрію». Спочатку Ласло бідує, але незабаром він отримує контракт із таємничим та багатим клієнтом, Гаррісоном Лі Ван Бюреном, який змінить його життя.



Приз за найкращий сценарій отримав фільм «Я все ще тут» бразильського режисера Валтера Саллеса. Дія фільму відбувається у Бразилії 1971 року. Життя Юніс Пайви, матері п'ятьох дітей, різко змінюється після зникнення її чоловіка – колишнього конгресмена Рубенса Пайви. Літературною основою сценарію стали мемуари Марсело Рубенса Пайви, сина головної героїні.

Спецприз журі – «Квітень» Деї Кулумбегашвілі. Головна героїня фільму – Ніна, акушерка з маленького грузинського села, яке, незважаючи на заборону, допомагає пацієнткам, які бажають зробити аборт. Вона змушена захищати свої цінності, коли її звинувачують у недбалості.

Найкращим актором став Венсан Ліндон («Тихий син» режисерів Дельфін Кулен і Мюріель Кулен). Оркрім Лендона у фільмі знявся Бенджамін Вуазен. Вони зіграли батька та сина, розділених політичною ідеологією. Фільм знятий за мотивами роману «Що тобі потрібно з ночі» Лорана Петіманжена.

Найкращою актрисою названа Ніколь Кідман («Дівчинка»). Ніколь Кідман, Антоніо Бандерас, Жан Рено, Гаррісон Дікінсон та Софі Вайльд знялися в еротичному трилері нідерландської режисерки й акторки Халіни Рейн. У картині йдеться про успішну бізнеследі, яка заводить роман зі своїм стажистом.

Не обійшлося і без неприємних моментів. Приз неофіційного екуменічного журі Interfilm присуджено фільму режисера Александраса Авранаса «Тихе життя». Фільм грецького режисера з російськими акторами у головних ролях розповідає про проблеми російських біженців у Швеції.