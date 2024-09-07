Уродженка Рівного здобула першу персональну нагороду на Паралімпіаді

У суботу, 7 вересня, дзюдоїстка Анастасія Гарник виборола «золото» на Паралімпіаді у Парижі, перемігши у фіналі змагань бразильську представницю. Для спортсменки медаль стала першою особистою нагородою на Паралімпіаді.

«Суспільне Спорт» повідомило, що 28-річна уродженка Рівненщини Анастасія Гарник здобула перемогу над бразильською дзюдоїсткою Ерікою Зоагу у вазі понад 70 кг у класі J1 (дзюдоїстки та дзюдоїстки з порушенням зору). У чвертьфіналі українка перемогла представницю Узбекистану Ферузу Ергашеву, а в півфіналі здолала представницю США Крістеллу Гарсію.

Анастасія Гарник здобула перемогу на 32 секунді поєдинку, виконавши прийом на оцінку іппон. Золота медаль стала першою особистою нагородою спортсменки.

Зазначимо, у категорії дзюдо Україна виборола вже чотири медалі:

«золото» у Наталії Ніколайчик у категорії до 48 кг;

«бронза» в Анжели Гаврисюк у вазі до 57 кг;

«бронза» у Давида Хорави у вазі до 60 кг.

28-річна Анастасія Гарник виступала також на Паралімпіаді у Токіо 2020 року, і здобула п’яте місце у змаганнях у ваговій категорії більше 70 кг. Спортсменка з Рівного є дворазовою чемпіонкою Європи з з парадзюдо у 2022 та 2023 роках, а також виборола золоту медаль у Чемпіонаті світу з дзюдо у 2022 році.