Денис Остапченко виборов для України чергову медаль у плаванні

У п’ятницю, 6 вересня, Україна на Паралімпіаді-2024 у Парижі завоювала 6 нагород, одна з яких – золота, і після дев’яти змагальних днів опустилась на 8 місце серед усіх країн-учасниць.

Срібною призеркою у бігу на 1500 м (клас T20) стала Людмила Даниліна, встановивши особистий рекорд – 4:28.40 хвилин. Для 38-річної спортсменки це третя медаль Паралімпійських ігор у кар'єрі.

Максим Ніколенко здобув бронзу у чоловічому настільному тенісі (клас MS8), а Олена Федота-Ісаєва стала третьою у фехтуванні на шпагах!

Золото у групових шосейних перегонах (у класі С5) завоював Єгор Дементьєв (для 37-річного велосипедиста це вже четвертий найвищий подіум Паралімпійських ігор).

Ще дві медалі українці взяли у плаванні. Денис Остапченко став срібним призером на дистанції 50 метрів вільним стилем (клас S3), здобувши вже третю медаль на цьогорічних Іграх, а на 100-метрівці батерфляєм (клас S11) другим до фінішу прийшов Данило Чуфаров (це четверта медаль для 35-річного українця на цій Паралімпіаді).

Як наслідок, за підсумками дев’яти змагальних днів Україна у медальному заліку Паралімпіади-2024 втратила одну сходинку і тепер посідає восьме місце. У доробку українців 67 нагород – п’ятнадцять золотих, двадцять срібних і двадцять шість бронзових медалей. За кількістю медалей вони обійшли Францію, Нідерланди та Італію і йдуть п’ятими, поступаючись Китаю, Великій Британії, США та Бразилії.

Топ-8 збірних за кількістю виграних нагород:

1. Китай – 188 медалей (83 золотих + 64 срібних + 41 бронзова)

2. Велика Британія – 100 медалей (42 + 34 + 24)

3. США – 86 медалей (31 + 36 + 19)

4. Нідерланди – 48 медалей (24 + 14 + 10)

5. Італія – 43 медалі (20 + 13 + 10)

6. Франція – 65 медалей (17 + 24 + 24)

7. Бразилія – 70 медалей (17 + 22 + 31)

8. Україна – 67 медалей (16 + 23 + 28)

Нагадаємо, Паралімпіада-2024 у Парижі розпочалася 28 серпня та триватиме до 8 вересня.