Павло Баль став першим українцем в історії, якому вдалось завоювати нагороду в гендбайку

У четвер, 5 вересня, Україна на Паралімпіаді-2024 у Парижі завоювала 9 нагород, дві з яких – золоті, і після восьми змагальних днів продовжує утримувати 7 місце серед усіх країн-учасниць.

Золото у штовханні ядра (клас F35) взяла Марія Помазан. У фіналі вона здобула перемогу з особистим рекордом сезону – 12,75 метра. Велосипедист Павло Баль став бронзовим призером у гендбайку – він перший українець в історії, що виборов нагороду у цьому виді велоспорту.

Дебютну медаль у дзюдо для України виборола Наталія Ніколайчик, здобувши перемогу у вазі до 48 кг (категорія J1). Бронзу у вазі 57 кг (клас J1) завоювала Анжела Гаврисюк. Також третім у вазі 60 кг (клас J2) фінішував Давид Хорава.

Данило Чуфаров став бронзовим призером у плаванні на дистанції 100 метрів брасом (клас SB11) – це його третя медаль на Паралімпіаді-2024. У фіналі 100-метрівки Оксана Ботурчук разом з гайдом Микитою Барабановим фінішували другими з результатом 12,17 секунд.

Україна стала третьою у мікст естафеті 4х50 м комплексним стилем. Фінальний заплив українські плавці закінчили з європейським рекордом (2:31,53 хвилини). Також Україна виборола дебютне «срібло» у голболі. У фіналі «синьо-жовті» поступились Японії, пропустивши «золотий» м'яч в овертаймі.

Як наслідок, за підсумками восьми змагальних днів Україна у медальному заліку Паралімпіади-2024 тримається на 7-й сходинці. У доробку українців 61 нагорода – п’ятнадцять золотих, двадцять срібних і двадцять шість бронзових медалей. За кількістю медалей вони ділять четверту сходинку з Францією.

Топ-5 збірних за кількістю виграних нагород:

1. Китай – 165 медалей (73 золотих + 55 срібних + 37 бронзових)

2. Велика Британія – 83 медалі (36 + 28 + 19)

3. США – 77 медалей (27 + 33 + 17)

4. Нідерланди – 36 медалей (21 + 10 + 5)

5. Франція – 61 медалей (17 + 22 + 22)

…

7. Україна – 61 медалі (15 + 20 + 26)

Нагадаємо, Паралімпіада-2024 у Парижі розпочалася 28 серпня та триватиме до 8 вересня.