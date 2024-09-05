Павло Баль першим з українців здобув медаль паралімпіади з гендбайку

У четвер, 5 вересня, львівський спортсмен Павло Баль виборов бронзу у змаганнях на гендбайках на Паралімпіаді в Парижі. Це перша та історична медаль у паравелосипедному спорті для України.

Павло Баль виступив у паравелосипедному спорті на шосе у класі H5 – в категорії спортсменів, які змагаються на гендбайках сидячи. Львів’янин фінішував третім на дистанції у 56,8 км, повідомляє управління спорту міськради Львова.

Львів’янин Павло Баль є чемпіоном та призером чемпіонатів світу з лижних перегонів та біатлону в особистому та командному заліках, багаторазовий призер етапів Кубка світу та чемпіонатів України. Ці літні Паралімпійські ігри в Парижі стали першими в його кар’єрі.