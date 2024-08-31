Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова обіграли суперників з Франції і Бразилії

У півфіналі турніру з настільного тенісу пара українців Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова вибороли бронзову медаль. Про це повідомляє управління спорту Львівської міськради.

Віктор Дідух зі Львівщини та Ірина Шинкарьова з Миколаївщині поступилися китайському дуету Чжао Шуай та Мао Цзіндянь з рахунком 2:3. За регламентом змагань, матч за третє місце не проводиться. Таким чином, українці здобули бронзову нагороду.

Також Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова під час змагань обіграли суперників з Франції та Бразилії – двічі по 3:0.

Додамо, що зараз українська паралімпійська збірна має вже одну золоту, шість срібних та чотири бронзових медалей.