Бронзовий призер Паралімпіади у Парижі 36-річний український плавець Олександр Комаров відмовився фотографуватись разом із росіянином після церемонії нагородження у п’ятницю, 30 серпня. Олександр Комаров прийшов третім у плаванні у класі S5 на дистанції 200 метрів та отримав бронзову медаль Паралімпіади. Українець привітав з перемогою італійського колегу Франческо Боччардо, який отримав золоту медаль, але сказав, що змушений стати на відстані, оскільки Кіріл Пульвєр, який на Паралімпіаді виступає під нейтральним прапором, представляє Російську Федерацію. Після цього Комаров від’їхав на візку приблизно на метр від росіянина і італійця. Загалом українська паралімпійська команда на іграх у Парижі виборола уже п’ять медалей.

Фото: Getty Images