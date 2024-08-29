Українські спортсмени підняли Україну в рейтингу Паралімпіади на 15 місце

У четвер, 29 серпня, Україна отримала перші нагороди в межах Паралімпіади-2024, яка проходить у Парижі. Срібну та бронзову медалі вибороли плавці-паралімпійці Анна Гонтар та Антон Коль, свідчать результати категорії «Параплавання» на сайті Паралімпіади.

У плаванні на дистанції 100 м на спині у класі S1 (плавці з важкими порушеннями рухових функцій) Антон Коль здобув перше «срібло» для України із результатом 2.33.49 хвилини. Перше місце посів польський плавець Каміль Отовські, а третє – італієць Франческо Беттела.

Зазначимо, 34-річний дніпрянин вже вигравав і «срібло», і «бронзу» на Паралімпіаді-2020 у Токіо на дистанціях 50 та 100 м, а також дві «бронзи» на змаганнях у Ріо 2016 року. Крім того, Антон Коль є восьмиразовим призером чемпіонатів світу з параплавання – зокрема, він здобув «золото» у 2022 (50 та 100 м) та 2023 роках (100 м). У 2024 році Антон Коль став золотим призером чемпіонату Європи з параплавання на 100 м, а також здобув «срібло» на дистанції 50 м.

Крім того, 29 серпня другу медаль на Паралімпіаді здобула уродженка Херсона Анна Гонтар – спортсменка виборола «бронзу» у категорії 50 м вільним стилем у класі S6 (плавці з порушеннями або ураженнями опорно-рухового апарату) із результатом 33.01 секунди. Українку випередили представниця Китаю Цзян Юйянь та американка Елізабет Маркс.

Анна Гонтар – 20-річна плавчиня, яка у 2020 році також здобула «бронзу» на 50 м вільним стилем. У 2022 та 2023 роках паралімпійка стала чемпіонкою світу у категорії 50 м вільним стилем, тричі виборола «срібло» та чотири рази «бронзу».

На Паралімпіаді спортсменка також виступить:

на 100 м на спині,

50 м батерфляєм,

100 м брасом.

Доповнено. Третю медаль у 200-метрівці вільним стилем у класі S5 виборов плавець Олександр Комаров. 36-річний спортсмен з Маріуполя поступився італійцю Франческо Бокаччо та росіянину Кірілу Пульверу, який виступав під нейтральним прапором.

Четверту медаль у параплаванні на 200-метрівці вільним стилем (клас S5) здобула спортсменка з Дніпропетровщини Ірина Пойда. Плавчиня здобула «срібло».

Нагадаємо, Паралімпіада-2024 у Парижі розпочалася 28 серпня та триватиме до 8 вересня. Наразі найкращий результат має Китай, Україна – на 15 місці.