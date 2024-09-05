Матвій Бідний позбувся приставки виконувача обов'язків

У четвер, 5 вересня, Матвія Бідного було призначено новим міністром молоді та спорту України. За рішення проголосували 239 народних депутатів на засіданні Верховної Ради.

Бідний очолював Мінмолодьспорту з листопада 2023 року, однак перебував у ролі виконувача обов'язків міністра. На посаді він замінив Вадима Гутцайта, який покинув посаду за власним бажанням і зосередився на роботі президентом Національного олімпійського комітету України.

Нагадаємо, Бідний здобував освіту в Національному університеті фізичного виховання та спорту України. В Міністерстві молоді та спорту працює останні 8 років: з 2016-го по 2020-й працював директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а згодом заступником міністра Гутцайта.

За час роботи Бідного міністром відомство розробило порядок проведення спортивних змагань в Україні за присутності глядачів в умовах воєнного стану – повернення вболівальників на трибуни узгодили в грудні 2023 року.