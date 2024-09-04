Ярослав Денисенко приніс Україні чергову золоту медаль

У середу, 4 вересня, Україна на Паралімпіаді-2024 у Парижі завоювала 7 нагород, чотири з яких – золоті, і після семи змагальних днів посідає 7 місце серед усіх країн-учасниць.

У штовхання ядра (клас F46) Марія Шпатківська здобула срібло, оновивши рекорд Європи спробою на 12,35 метрів. Це перша нагорода 24-річної атлетки на рівні Паралімпіади, а також інших великих легкоатлетичних турнірів.

Подвійний подіум взяли українці у плаванні на 100-метрівці вільним стилем (клас S12) – Ярослав Денисенко виборов золото, а Максим Веракса срібло. У жінок на цій же дистанції Анна Стеценко стала другою.

Вже четверту медаль загалом і перше золото на Іграх у Парижі здобув Андрій Трусов – дистанцію 50 м він проплив зі світовим рекордом, показавши час 26,38 секунд! Окрім цього збірна України стала чемпіоном у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем – на останній 100-метрівці Ярослав Денисенко випередив представницю Бразилії.

Ще одне золото виграла Анастасія Москаленко – у фіналі штовхання ядра вона встановила новий світовий рекорд – 8 метрів! Москаленко захистила звання паралімпійської чемпіонки, яке здобула у Токіо.

Як наслідок, за підсумками семи змагальних днів Україна у медальному заліку Паралімпіади-2024 тримається на 7-й сходинці. У доробку українців 52 нагороди – тринадцять золотих, вісімнадцять срібних і двадцять одна бронзова медалі. За кількістю медалей вони продовжують йти на п’ятій позиції.

Топ-5 збірних за кількістю виграних нагород:

1. Китай – 135 медалей (62 золотих + 46 срібних + 27 бронзових)

2. Велика Британія – 74 медалі (33+ 25 + 16)

3. США – 63 медалей (25 + 26 + 12)

4. Нідерланди – 28 медалей (16 + 7 + 5)

5. Франція – 50 медалей (15 + 17 + 18)

…

7. Україна – 52 медалі (13 + 18 + 21)

Нагадаємо, Паралімпіада-2024 у Парижі розпочалася 28 серпня та триватиме до 8 вересня.