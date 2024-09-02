Андрій Трусов здобув вже другу медаль на цьогорічних Іграх

У понеділок, 2 вересня, Україна на Паралімпіаді-2024 у Парижі завоювала 8 нагород, дві з яких – золоті, і піднялась на одну сходинку у медальному рейтингу – після п’яти змагальних днів «синьо-жовті» посідають 10 місце серед усіх країн-учасниць.

Андрій Трусов став срібним призером у плаванні на дистанції 400-метрівці вільним стилем (клас S7). Це друга медаль Трусова на Паралімпіаді-2024. Денис Остапченко здобув четверте золото України, ставши переможцем запливу на дистанції 50 метрів на спині (клас S3), а бронзу взяв Сергій Паламарчук.

Ще дві медалі у плаванні на 50 м вільним стилем (клас S13) завоювали Ілля Яременко (срібло) та Олексій Вірченко (бронза). Максим Веракса опинився за крок від п’єдесталу, фінішувавши четвертим.

Ігор Цвєтов став чемпіоном у бігу на 100 м (клас Т35). У фіналі бігун випередив двох «нейтральних» представників з особистим рекордом (11,43 секунди). Це третє в кар'єрі золото Цвєтова на Паралімпійських іграх.

Легкоатлет Олександр Литвиненко взяв бронзу у стрибках у довжину (клас T36), а Зоя Овсій стала третьою у метанні диска у класі F53 (сама є представницею класу F51).

Як наслідок, за підсумками п’яти змагальних днів Україна у медальному заліку Паралімпіади-2024 піднялась на 10-ту сходинку. У доробку українців 35 нагород – п’ять золотих, дванадцять срібних і вісімнадцять бронзових медалей. За кількістю медалей вони йдуть на п’ятій позиції.

Топ-5 збірних за кількістю виграних нагород:

1. Китай – 87 медаль (43 золотих + 30 срібних + 14 бронзових)

2. Велика Британія – 53 медалі (29+ 14 + 10)

3. США – 42 медалей (13 + 19 + 10)

4. Бразилія – 37 медалей (12 + 8 + 17)

5. Франція – 33 медалей (10 + 10 + 13)

…

10. Україна – 35 медалей (5 + 12 + 18)

Нагадаємо, Паралімпіада-2024 у Парижі розпочалася 28 серпня та триватиме до 8 вересня.