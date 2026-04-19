«Леви» не змогли реабілітуватись за поразку у першій половині сезону

У неділю, 19 квітня, «Карпати» у 24-му турі УПЛ у Тернополі зустрічались з «Епіцентром». Львів’яни не знали поразок в останніх п’яти матчах, тож прагнули розвинути успіх, аби зачепитись за єврокубки. Своєю чергою представник Кам’янця-Подільського мав дещо приземленіші плани – зберегти прописку в еліті після дебютного сезону в УПЛ. Родзинки протистоянню додавало бажання «левів» помститися за поразку у першому колі з рахунком 1:3.

УПЛ, 24-й тур

«Епіцентр» (Кам’янець-Подільський) – «Карпати» (Львів) – 0:0

Чачуа на старті зустрічі головою замикав навіс з правого флангу – повз ворота. Згодом Амбросій відгукнувся на передачу з кутового, але після рикошету м’яч пролетів поруч зі стійкою.

На 15-й хвилині Ковалець з меж штрафного небезпечно бив по воротах «Карпат» – пощастило, що удар прийняв на себе захисник. В середині тайму Себеріо завершував навіс з корнера, однак Домчак зумів парирувати. Перед самою перервою Шах стріляв метрів з 18-ти – Білик забрав.

Після відпочинку непоганий момент мав Костенко: отримавши передачу на хід у штрафний ліворуч він бив низом, але м’яч прилетів прямо в руки Білику. На 65-й хвилині Фаал змарнував розкішний простріл від Сича – замість того, аби замкнути у сітку, Бабукарр почав підлаштовуватись під удар і завалився на газон, а добивання він Ерікі забрав воротар.

«Карпати» накочували атаку за атакою, але на завершальній стадії бракувало зовсім трохи. Останні 15 хвилин перетворились на важку і в’язку боротьбу за кожен клаптик поля. На останній хвилині Карабін вже у падінні закучував у дальній кут низом, але захисник встиг заблокувати.

Нічия принесла «Карпатам» 33 очки і підняла на восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ, «Епіцентр» з 24-ма пунктами залишився дванадцятим.