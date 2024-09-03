Олександр Яровий виборов для України золото у штовханні ядра

У вівторок, 3 вересня, Україна на Паралімпіаді-2024 у Парижі завоювала 10 нагород, чотири з яких – золоті, і піднялась на три сходинки у медальному рейтингу – після шести змагальних днів «синьо-жовті» посідають 7 місце серед усіх країн-учасниць.

Бронзовою призеркою у бігу на 400 метрів стала Оксана Ботурчук. Це її одинадцята медаль у кар'єрі на Паралімпіадах. Вона оновила рекорд України за кількістю нагород на Іграх у легкій атлетиці.

Подвійний подіум взяли українці у плаванні на дистанції 100 метрів на спині – Юрій Шенгур виборов дебютне золото, а Андрій Трусов срібло. Данило Чуфаров став срібним призером на дистанції 200 метрів комплексним стилем (клас SM11) – це його друга медаль на Іграх у Парижі. На 100-метрівці батерфляєм у класі S10 дебютне срібло здобув Ігор Німченко.

Чемпіонкою у бігу на 400 метрів стала Юлія Шуляр. У фінальному забігу вона встановила час 55,16 секунд, що стало для неї особистим рекордом. Ще одне золото у бігу на 400 метрів у класі T37 взяла Наталія Кобзар. У фіналі вона пробігла з найкращим часом у кар'єрі (1:00,92 хвилин) та завоювала другу медаль Ігор у Парижі!

У штовханні ядра (клас F20) тріумфував Олександр Яровий, якому вдалось оновити світовий рекорд – 17,61 метра. Бронзу ж вибором Максим Коваль. А у фехтуванні на кріслах колісних Олена Федота-Ісаєва стала бронзовою призеркою в одиночному турнірі на шаблях (категорія В), розгромивши представницю Китаю з рахунком 15:3.

Як наслідок, за підсумками шести змагальних днів Україна у медальному заліку Паралімпіади-2024 піднялась на 7-ту сходинку. У доробку українців 45 нагород – дев’ять золотих, п’ятнадцять срібних і двадцять одна бронзова медалі. За кількістю медалей вони продовжують йти на п’ятій позиції.

Топ-5 збірних за кількістю виграних нагород:

1. Китай – 112 медалей (51 золотих + 39 срібних + 22 бронзових)

2. Велика Британія – 59 медалі (30+ 17 + 12)

3. США – 53 медалей (19 + 23 + 11)

4. Бразилія – 48 медалей (14 + 10 + 24)

5. Франція – 38 медалей (11 + 12 + 15)

…

9. Україна – 45 медалі (9 + 15 + 21)

Нагадаємо, Паралімпіада-2024 у Парижі розпочалася 28 серпня та триватиме до 8 вересня.