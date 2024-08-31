Єгор Дементьєв виборов для України срібло у велотреку

У суботу, 31 серпня, Україна завоювала чергові нагороди на Паралімпіаді-2024, яка проходить у Парижі. Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова здобули бронзу у міксті парного настільного тенісу (клас XD17). У півфіналі наша пара поступилась представникам Китаю Чжао Шуая та Мао Цзіндянь. Попри це, українські тенісисти вибороли першу в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх.

Подвійний подіум взяли штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк, які вибороли срібло та бронзу відповідно у класі F12 (Пономаренко ще й встановив особистий рекорд спробою на 16.12 м).

Першу медаль України у велотреку завоював Єгор Дементьєв. У фіналі індивідуального переслідування він поступився французу Доріану Фулону та здобув срібло змагань. Плавець Ярослав Денисенко став бронзовим призером у фіналі 100-метрівки на спині (клас S12).

Одразу дві медалі протягом дня завоювала плавчиня Анна Стеценко. Спочатку вона стала другою на дистанції 100 м на спині (клас S12), а згодом здобула бронзу у запливі на 400 м вільним стилем, оновивши паралімпійський рекорд у класі S12! Бронзовим призером також став Антон Коль – на 50-метрівці на спині (клас S1).

Ще один подвійний подіум Україна здобула на дистанції 200 метрів комплексним стилем (клас SM7) – Андрій Трусов та Євгеній Богодайко вибороли срібло та бронзу відповідно. Також третьою на дистанції 50 метрів вільним стилем (клас S11) фінішувала Марина Піддубна.

Як наслідок, за підсумками трьох змагальних днів Україна у медальному заліку Паралімпіади-2024 посідає 20-те місце. У доробку українців 19 нагород – одна золота, дев’ять срібних і 9 бронзових медалей. За кількістю медалей вони ділять четверте місце з США.

Топ-5 збірних за кількістю виграних нагород:

1. Китай – 42 медалі (20 золотих + 15 срібних + 7 бронзових)

2. Велика Британія – 25 медалей (11 + 8 + 6)

3. Бразилія – 23 медалі (8 + 3 + 12)

4. Нідерланди – 10 медалей (6 + 2 + 2)

5. США – 19 медалей (5 + 9 + 5)

…

20. Україна – 19 медалей (1 + 9 + 9)

Нагадаємо, Паралімпіада-2024 у Парижі розпочалася 28 серпня та триватиме до 8 вересня.