Оксана Зубковська вп'яте поспіль стала чемпіонкою Паралімпіад

У неділю, 1 вересня, Україна на Паралімпіаді-2024 у Парижі завоювала 8 нагород і піднялась одразу на дев’ять сходинок у медальному рейтингу – після чотирьох змагальних днів «синьо-жовті» посідають 11 місце серед усіх країн-учасниць.

Золото у стрибках у довжину (клас T12) здобула Оксана Зубковська, вп'яте поспіль ставши чемпіонкою Паралімпіад. Срібним призером в академічному веслуванні у парних одиночках (клас PR1) став Роман Полянський (це третя медаль 38-річного спортсмена у кар'єрі на Паралімпіадах).

Артем Колінько у бочі у бронзовому матчі переміг хорвата Давора Комара (4:3) та виборов історичну нагороду – Україна була вперше представлена у цьому виді змагань.

Срібло у плаванні (100-метрівка брасом) виборов Андрій Трусов, однак за підсумками фінального запливу його було дискваліфіковано і до трійки призерів потрапив Євгеній Богодайко, який перед цим став четвертим – завоював бронзу.

Третє золото України на Паралімпіаді-2024 здобув Михайло Сербін. У фіналі у плаванні на дистанції 100 м на спині (клас S11) він проплив з часом 1:05.84 хвилин, оновивши власний світовий рекорд на 0,17 секунд. Данило Чуфаров став бронзовим призером.

На дистанції 100 м брасом (клас SB5) бронзу взяв Данило Семенихін, здобувши дебютну для себе нагороду. Анна Гонтар стала бронзовою призеркою у фіналі запливу на 100 м брасом (клас SB5) – раніше вона приходила до фінішу третьою на 50-метрівці вільним стилем.

Як наслідок, за підсумками чотирьох змагальних днів Україна у медальному заліку Паралімпіади-2024 піднялась на 11-ту сходинку. У доробку українців 27 нагород – три золотих, десять срібних і чотирнадцять бронзових медалей. За кількістю медалей вони ділять третю позицію зі США та Бразилією.

Топ-5 збірних за кількістю виграних нагород:

1. Китай – 71 медаль (33 золотих + 27 срібних + 11 бронзових)

2. Велика Британія – 43 медалі (23 + 12 + 8)

3. США – 27 медалей (8 + 11 + 8)

4. Бразилія – 27 медалей (8 + 4 + 15)

5. Франція – 26 медалей (6 + 9 + 11)

…

11. Україна – 27 медалей (3 + 10 + 14)

Нагадаємо, Паралімпіада-2024 у Парижі розпочалася 28 серпня та триватиме до 8 вересня.