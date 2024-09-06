Оксана Мастерс вже вдруге допомагатиме колишнім співвітчизникам

Американська паралімпійка Оксана Мастерс вирішила пожертвувати частину призових від виступу на Паралімпіаді-2024 на підтримку України. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

«Чесно кажучи, я змагаюся за більше, ніж просто за нагороди. Попри те, що мені пощастило брати участь у своїх сьомих Паралімпійських іграх, багато моїх українських колег трагічно втратили цю можливість через прямий наслідок війни. 487 українських спортсменів і тренерів (і, на жаль, кількість продовжує зростати) втратили життя – більшість з них мріяла змагатися на Іграх у Парижі», – написала Оксана.

«На Паралімпійських іграх у Пекіні 2022 року я пожертвувала частину своїх призових грошей організації No Child Forgotten через Global Giving, щоб допомогти дітям, життя яких постраждало від вторгнення Росії в Україну. Я планую зробити те саме, якщо завтра вийду на подіум тут, у Парижі», – додала спортсменка. Зазначимо, що на подіум вона таки піднялася.

Оксана Мастерс народилась у Хмельницькому з порушеннями розвитку кінцівок. Біологічні батьки відмовились від дитини після народження, після чого в семирічному віці її усиновила американка Гей Мастерс. Оксана переїхала до США, де стала займатись спортом.

Паралімпіада-2024 стала вже четвертою літньою для спортсменки. До Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро вона виступала в академічному веслуванні, проте згодом змінила вид спорту на велоперегони й у Токіо-2020 виборола два золота – у перегонах з роздільним стартом та групових перегонах. Крім того, вона виступала на трьох зимових Олімпіадах – у біатлоні.

У Парижі Мастерс вже здобула дві золоті нагороди – виграла перегони з роздільним стартом та групові перегони. Тепер на неї чекає ще один заїзд – змішана естафета серед спортсменів класів H1-5. Саме від результату змагань, які відбудуться у суботу, 7 вересня, залежить кількість призових на підтримку України.

Нагадаємо, Мастерс – триразова чемпіонка світу з паравелоспоорту, двічі срібна призерка та бронзова медалістка (першості 2015, 2019, 2022 та 2023 років). У 2012-му завоювала бронзу в змаганнях з академічного веслування у змішаних двійках на Паралімпійських іграх у Лондоні. Після цього брала участь ще у п'яти Олімпіадах, з яких три зимові – у 2014, 2018 та 2022 роках (змагання з парабіатлону та паралижних перегонів).