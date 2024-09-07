Віктор Дідух на Паралімпіаді-2024 у Парижі

У суботу, 7 вересня, 37-річний спортсмен зі Золочівщини Віктор Дідух здобув на Паралімпіаді золоту медаль з настільного тенісу. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що Віктор Дідух обіграв представника збірної Китаю Чжао Шуай.

Зазначимо, що це третя Паралімпіада у кар'єрі Віктора Дідуха й четверта медаль. На Паралімпіаді у Парижі він разом з Іриною Шинкарьовою вже здобув «бронзу» у змішаному парному розряді з настільного тенісу. Загалом на іграх у Парижі Україна виборола вже чотири медалі з настільного тенісу, а нагорода Віктора Дідуха стала 70-ю у скарбницю українських спортсменів.

Додамо, що паралімпійський чемпіон займається настільним тенісом у Львівському регіональному центрі з фізичної культури й спорту «Інваспорт». Як розповів Максим Козицький, Віктор Дідух також є амбасадором «Ліги Нескорених» – обласного проєкту спортивних можливостей для воїнів та ветеранів з інвалідністю.