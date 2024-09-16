Збірна України отримала суперників у плейоф за місце у Першій світовій групі Кубка Девіса
Визначився остаточний склад учасників плейоф за місце у Першій світовій групі Кубка Девіса. Серед збірних, які боротимуться за збереження прописки у другому за силою дивізіоні, буде і збірна України. «Синьо-жовті» не змогли пробитись у кваліфікацію Кубка Девіса-2025, програвши збірній Ізраїлю з рахунком 1:3.
Як наслідок, Україна боротиметься за збереження місця у Першій світовій групі. Її суперниками стануть 23 збірні – 11 команд, що зазнали поразки у протистояннях Першої світової групи, а також 12 переможців зустрічей у Другій світовій групі.
Перелік сіяних та несіяних збірних перед жеребкуванням пар буде визначений після оновлення світового рейтингу.
Збірні, що програли матчі Першої світової групи:
- Боснія і Герцеговина,
- Греція
- Єгипет
- Індія
- Казахстан
- Колумбія
- Литва
- Перу
- Польща
- Португалія
- Туреччина
- Україна
Збірні-переможці матчів Другої світової групи:
- Барбадос
- Грузія
- Еквадор
- Ліван
- Люксембург
- Монако
- Румунія
- Сальвадор
- Того
- Туніс
- Узбекистан
- Уругвай
Матчеві зустрічі плейоф за місце в Першій світовій групі відбудуться у лютому 2025 року.
Нагадаємо, востаннє збірна України грала матч у плейоф за збереження прописки у Першій світовій групі у лютому 2023 року й обіграла Ліван з рахунком 3:1. Наразі «синьо-жовті» у світовому рейтингу Кубка Девіса посідають 35-те місце.