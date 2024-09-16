Українські тенісисти боротимуться за збереження прописки у другому за силою дивізіоні

Визначився остаточний склад учасників плейоф за місце у Першій світовій групі Кубка Девіса. Серед збірних, які боротимуться за збереження прописки у другому за силою дивізіоні, буде і збірна України. «Синьо-жовті» не змогли пробитись у кваліфікацію Кубка Девіса-2025, програвши збірній Ізраїлю з рахунком 1:3.

Як наслідок, Україна боротиметься за збереження місця у Першій світовій групі. Її суперниками стануть 23 збірні – 11 команд, що зазнали поразки у протистояннях Першої світової групи, а також 12 переможців зустрічей у Другій світовій групі.

Перелік сіяних та несіяних збірних перед жеребкуванням пар буде визначений після оновлення світового рейтингу.

Збірні, що програли матчі Першої світової групи:

Боснія і Герцеговина,

Греція

Єгипет

Індія

Казахстан

Колумбія

Литва

Перу

Польща

Португалія

Туреччина

Україна

Збірні-переможці матчів Другої світової групи:

Барбадос

Грузія

Еквадор

Ліван

Люксембург

Монако

Румунія

Сальвадор

Того

Туніс

Узбекистан

Уругвай

Матчеві зустрічі плейоф за місце в Першій світовій групі відбудуться у лютому 2025 року.

Нагадаємо, востаннє збірна України грала матч у плейоф за збереження прописки у Першій світовій групі у лютому 2023 року й обіграла Ліван з рахунком 3:1. Наразі «синьо-жовті» у світовому рейтингу Кубка Девіса посідають 35-те місце.