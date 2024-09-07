Зловмисник відкрив газовий балон і стояв біля нього з дитиною

У Рахівському районі Закарпатті 21-річний поліцейський отримав опіки, коли намагався запобігти займанню житлового будинку. У пресслужбі Нацполіції у суботу, 7 вересня, розповіли, що мешканець Рахівщини через ревнощі до дружини погрожував підпалити себе й житловий будинок, в якому мешкають ще кілька сімей.

«Коли наряд поліції прибув на місце події, порушник встиг підпалити дитячий візочок та виніс на подвірʼя газовий балон, і відкрив вентиль на ньому. Поруч з чоловіком перебував його малолітній син», – йдеться у повідомленні поліції.

Поки один з правоохоронців намагався розмовляти з правопорушником і заспокоїти його, інший, 21-річний поліцейський, обійшов будинок й хотів відштовхнути газовий балон якомога далі від людей. Однак газовий балон, який стояв біля самого будинку, загорівся й поліцейський отримав опіки рук та ніг.

Поліцейські затримали зловмисника. Додають, що внаслідок інциденту ніхто з цивільних не постраждав.