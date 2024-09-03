Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області визнав місцевого жителя винним у вчиненні систематичного домашнього насильства щодо своєї співмешканки. Суд призначив раніше судимому чоловіку рік та п’ять місяців тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, уродженець Закарпаття, що мешкає на Львівщині, Микола Волошин протягом 2022-2023 років систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї співмешканки. Йдеться про словесні образи, а також побиття по тілу та обличчі. Свою провину у вчиненні домашнього насильства чоловік визнав, а потерпіла просила «карати його не суворо, але згідно закону».

Відомо, що підозрюваного неодноразово притягували до адмінвідповідальності, а у квітні 2022 року виносили вирок за домашнє насильство, призначивши покарання – громадські роботи. Після винесення цього вироку Волошин продовжував вчиняти домашнє насильство, через що його знову судили, призначивши умовне покарання.

У 2024 році Кам’янка-Бузький райсуд виніс згодом виніс черговий вирок, засудивши кривдника до реального позбавлення волі. Суддя Маркіян Самсін призначив йому рік та п’ять місяців тюрми. Вирок ще можна оскаржити.