Чоловік систематично знущався з матері і тричі за це притягався до адміністративної відповідальності

Калуський міськрайонний суд визнав винним місцевого мешканця Володимира Царевича у домашньому насильстві над матір’ю та порушенні правил адміністративного нагляду і присудив йому 1,5 роки обмеження волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 9 липня, Володимир Царевич раніше був засуджений до 12 років ув’язнення за розбій та умисне вбивство. Вийшовши на волю, він систематично знущався з матері і тричі за це притягався до адміністративної відповідальності.

У лютому 2024 року Володимир Царевич знову влаштував конфлікт, накинувшись на жінку з нецензурною лайкою, погрожуючи фізичною розправою. Також обвинувачений порушив попередню ухвалу суду, за якою йому протягом року було заборонено виходити вночі з помешкання, вживати алкоголь та змінювати місце проживання.

Під час судового засідання прикарпатець визнав свою вину, а суд врахував, що він має негативну характеристику з місця проживання і притягався раніше до кримінальної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександра Кардаш визнала Володимира Царевича винним у домашньому насильстві та порушенні правил адміністративного нагляду і присудила йому 1 рік і 6 місяців обмеження волі. На вирок можуть подати апеляцію.