Долинський районний суд Івано-Франківської області визнав місцевого священника винним у вчиненні домашнього насильство над своєю донькою. Чоловік ображав її нецензурними словами та погрожував фізичною розправою. За вчинене йому присудили 170 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, 10 травня 2024 року до поліції звернулась жінка та розповіла, що її батько Михайло Дудар, перебуваючи у нетверезому стані, вчиняє щодо неї та її сина домашнє насильство – ображає нецензурними словами та погрожує фізичною розправою.

На місце приїхала поліція, яка склала щодо чоловіка протокол про адмінправопорушення за ч.1 ст.173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). У суді обвинувачений визнав свою провину та пообіцяв, що більше такого не повториться.

У постанові суду зазначено, що порушником є священник Михайло Дудар. З бізнес-пошукової системи YouControl відомо, що із Михайлом Дударем пов’язані релігійні громади УГКЦ на Прикарпатті.

Справу розглянув суддя Іван Лицур, який дослідив усі матеріали справи та визнав Дудара винним у вчиненні домашнього насильства, призначивши 170 грн штрафу та зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору.