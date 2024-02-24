Жінка ображала гідність свого чоловіка та вдарила його по голові

Шевченківський районний суд Львова розглянув адміністративну справу щодо львів’янки Андріани Ковальської, яка вчинила домашнє насильство над своїм чоловіком. Жінку покарали штрафом у 340 грн.

За матеріалами справи, 16 січня близько 12:00 Андріана Ковальська ображала гідність свого чоловіка, вдарила його по голові, чим вчинила психологічне та фізичне домашнє насильство. На не поліцейські склали адміністративний протокол, кваліфікувавши її дії за ч.1 ст. 173-2 КУпАП.

До суду винуватиця не з’явилася, хоча була повідомлена про дату, час та місце розгляду справи. У письмових поясненнях вона зазначила, що визнає свою вину та просить суд суворо її не карати.

Суддя Олександра Баєва визнала львів’янку винною у домашньому насильстві над чоловіком та призначила їй штраф у 340 грн. Також вона має сплатити 605 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.