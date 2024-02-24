Львів’янку судили за домашнє насильство над своїм чоловіком
Шевченківський районний суд Львова розглянув адміністративну справу щодо львів’янки Андріани Ковальської, яка вчинила домашнє насильство над своїм чоловіком. Жінку покарали штрафом у 340 грн.
За матеріалами справи, 16 січня близько 12:00 Андріана Ковальська ображала гідність свого чоловіка, вдарила його по голові, чим вчинила психологічне та фізичне домашнє насильство. На не поліцейські склали адміністративний протокол, кваліфікувавши її дії за ч.1 ст. 173-2 КУпАП.
До суду винуватиця не з’явилася, хоча була повідомлена про дату, час та місце розгляду справи. У письмових поясненнях вона зазначила, що визнає свою вину та просить суд суворо її не карати.
Суддя Олександра Баєва визнала львів’янку винною у домашньому насильстві над чоловіком та призначила їй штраф у 340 грн. Також вона має сплатити 605 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.