Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні домашнього насильства вчителя мистецької школи Івана Обуховського. Він прийшов до дружини на роботу, ображав її та погрожував фізичною розправою. Суд призначив йому 170 грн штрафу. Раніше чоловіка також судили за п’яну їзду.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, вчитель Жовтанецької мистецької школи Іван Обуховський 15 січня 2024 року прийшов на роботу до своєї дружини, яка працює у супермаркеті «Рукавичка» у селі Жовтанці, ображав її, матюкався та погрожував фізичною розправою.

Поліція склала щодо Івана Обуховського протокол про адмінправопорушення через домашнє насильство психологічного характеру. На засідання суду чоловік не прийшов, але у матеріалах справи є його заява, у якій він визнає свою вину.

Справу розглянув суддя Тарас Котормус, який дослідив усі матеріали та визнав чоловіка винним у вчиненні адмінправопорушення, призначивши 170 грн штрафу та зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.

Додамо, що наприкінці 2022 року суд оштрафував Івана Обуховсього на 17 тис. грн за п’яну їзду. Він їхав за кермом ВАЗу і у нього виявили 0,51 проміле алкоголю, але у суді чоловік не визнав свою провину.