У Львові співмешканець жінки, яка заявила у поліцію про домашнє насильство, намагався обманути поліцейських. Чоловік запевняв правоохоронців, що жінка нетвереза. Про це у суботу, 3 травня, повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Днями патрульні отримали виклик з багатоповерхівки на пр. В'ячеслава Чорновола. Заявниця повідомила, що її б'є співмешканець. Чоловік вихопив телефон у жінки і почав запевняти, що вона нетвереза і напилася таблеток, щоб перервати вагітність. Поліцейські негайно вирушили на виклик, щоб переконатися, чи заявниця в безпеці.

«Двері відчинив 27-річний чоловік і сказав, що жінка пішла з помешкання. Патрульні вирішили пошукати її на вулиці. Невдовзі львів'янку знайшли. Вона мала численні тілесні ушкодження. Руки та обличчя були у крові», – розповіли деталі у патрульній поліції.

Патрульні негайно викликали швидку. Медики ушпиталили жінку.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Кривднику, який визнав свій вчинок, загрожує відповідальність за нанесення умисних тілесних ушкоджень.