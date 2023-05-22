Мирон Гоянюк викладає вже понад 20 років

Пустомитівський районний суд звільнив від покарання та закрив кримінальне провадження щодо викладача Львівського вищого професійного училища №20. За даними слідства, на початку квітня чоловік вперше побив свою дружину. Проте на засіданні 15 травня подружжя заявило, що вже помирилося і не має претензій один до одного.

З порталу судової влади відомо, що йдеться про викладача ВПУ №20 Мирона Гоянюка. У чоловіка понад 20 років педагогічного стажу. В училищі він викладає професійно-теоретичну підготовку.

Вночі 4 квітня між Мироном Гоянюком та його дружиною виникла раптова сварка. Не стримавшись Мирон Гоянюк кілька разів вдарив дружину.

«Умисно наніс три удари кулаками обох рук в область грудної клітки, один удар кулаком в область правого плеча, один удар кулаком в область лівого зап'ястя, а також стискав своїми руками праву та ліву кисть потерпілої», – йдеться в ухвалі суду.

Експертиза виявила на тілі дружини викладача сім синців, такі травми відносять до легких тілесних ушкоджень. За побиття дружини Миронові Гоянюку загрожував рік виправних робіт.

Проте на засіданні, яке відбулося 15 травня у Пустомитівському суді, подружжя заявило, що вже помирилося, мовляв, чоловік відшкодував дружині завдану шкоду, а вона його пробачила. Тож суддя Дмитро Кукса закрив кримінальне провадження та звільнив викладача від покарання.