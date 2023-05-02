У суді дружина та тесть священика запевнили, що не мають до нього претензій

У Личаківському районному суді Львова за домашнє насильство щодо своєї дружини та тестя судили священика. Попри те, що священик нецензурно лаявся, погрожував та намагався побити жінку та її батька, його ніяк не покарали, бо потерпілі заявили на суді, що вони вже всі помирилися.

Суд над священиком відбувся 26 квітня. З судового порталу відомо, що йдеться про Василя Корсака, а в матеріалах справи описано, що випадок трапився на початку березня. Ймовірно йдеться про ієрея Тернопільської єпархії ПЦУ.

Священик Василь Корсак під час сварки ображав дружину та тестя нецензурною лайкою, погрожував їм фізичною розправою та намагався побити. На чоловіка відкрили адміністративне провадження, але він двічі не з'явився на судові засідання.

Однак у квітні до суду надійшли заяви від потерпілої дружини і від тестя священика. Вони просили не штрафувати Василя Корсака, адже вони між собою вже помирилися і не мають претензій одне до одного.

То ж суддя Личаківського суду Роман Грицко вирішив, що правопорушення, яке вчинив священик Василь Корсак, є малозначущим і звільнив його від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням, а справу щодо нього закрив.