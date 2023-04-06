Священик залишався наодинці з доньками та розбещував їх

Поліція затримала в Дніпрі священнослужителя одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Як повідомили в Офісі генпрокурора, після смерті дружини 47-річний священнослужитель, залишаючись вдома наодинці з доньками, упродовж тривалого часу розбещував їх. Дівчата, віком 13 і 15 років, розповіли про зґвалтування старшому брату, після чого він

Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію. Дівчата також підтвердили інформацію про розбещення поліцейським. Наразі діти перебувають під наглядом лікарів.

Правоохоронці священика затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі повідомили священику про підозру за ч. 2 ст. 156 ККУ (розбещування неповнолітніх членами сім’ї або родичами). За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.