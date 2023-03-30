Закарпатська поліція затримала 39-річного місцевого мешканця та його дружину за підозрою у систематичному сексуальному насильстві стосовно доньки. За даними правоохоронців, вітчим ґвалтував 12-річну падчерку, а рідна мати – долучалася до злочинів. У телефонах батьків поліція виявила відео сексуальних насильств над дівчинкою. Наразі обох батьків затримали, і вітчим, і мама дівчинки перебувають у СІЗО, за скоєне обом загрожує до 15 років тюрми.

Як у четвер, 30 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, поліція приїхала в одне із сіл для перевірки повідомлення про можливе вчинення домашнього насильства вітчима щодо трьох дівчаток, які нещодавно переїхали до бабусі. Під час розмови з поліцейськими старша дівчинка розповіла, що вітчим неодноразово її ґвалтував. Правоохоронці одразу розшукали чоловіка, а також матір дівчат. Інформація про зґвалтування підтвердилася.

«39-річний зловмисник вступав зі старшою падчеркою у статеві зносини. Окрім цього, вдалося встановити, що до вчинення злочинів сексуального характеру відносно цієї дівчинки причетна і її рідна мати. Обох батьків, які здійснювали над дитиною насильницькі дії сексуального характеру, фільмували це та розповсюджували порнографічні відео, поліцейські затримали та помістили до слідчого ізолятора», – йдеться у повідомленні.

У мобільному телефоні батьків поліцейські виявили відзняті порнографічні відео за участі обох дорослих та потерпілої дитини. У прес-службі поліції уточнюють, що подружжя виховувало трьох дівчаток, наймолодшій – усього 1,5 року, родина на обліку у соціальних служб не перебувала. Дівчинка нікому не розповідала про насильство.

Поліція відкрила кримінальне за чотирма статтями: ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років), ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 1, 4 ст. 301-1 (виготовлення і розповсюдження дитячої порнографі), а також ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. І мама постраждалої дівчинки, і вітчим наразі перебувають у СІЗО, їм оголосили про підозру, за скоєне обом загрожує до 15 років ув’язнення.