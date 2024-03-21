Кузнецовський міський суд визнав 43-річного жителя Вараша винним у домашньому насильстві. За знущання над колишньою дружиною йому призначили 2,5 роки ув’язнення. Про це 21 березня повідомила Рівненська обласна прокуратура.

За інформацією правоохоронців, обвинуваченого раніше неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за знущання над екс-дружиною. У 2021 році його судили за те, що вдарив жінку ножем у ногу. Вона тоді отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Проте, обвинувачений висновків не зробив і продовжив свої знущання. Так, з липня 2022 року по липень 2023 року через ревнощі він систематично бив, принижував та обзивав потерпілу. Свідками цього були малолітні діти колишнього подружжя.

Під час судового розгляду житель Вараша визнав свою вину і переконував, що щиро розкаюється. Кузнецовський міський суд визнав його винним за вчинення домашнього насильства (ст. 126-1 ККУ) й призначив покарання у вигляді позбавлення волі на два роки та шість місяців. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.