Острозький районний суд виніс вирок місцевому жителю за систематичне домашнє насильство над колишньою дружиною. Чоловіка всьоме судили за психологічні знущання, які він їй завдав, зокрема, нецензурною лайкою. За скоєне йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років і три місяці.



Як вказано у вироку суду від 20 лютого, обвинувачений Павло Г. вранці 14 серпня 2023 року прийшов на подвір’я колишньої дружини та без будь-яких на те причин почав ображати її нецензурною лайкою, чим «порушив звичний уклад життя потерпілої та своїми систематичними діями завдав їй психологічних страждань, психологічного травмування та погіршив якість її життя».



Відомо, що обвинувачений – уродженець села Білашів Острозької громади, не одружений, проходить військову службу за контрактом.



18 січня 2024 року колишнє подружжя уклало угоду про примирення, однак, враховуючи той факт, що Павло Г. скоїв злочин всьоме і зробив це під час іспитового терміну, суддя Олег Василевич визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років і три місяці. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.