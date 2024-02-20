На чоловіка раніше вже складали адмінпротоколи за домашнє насильство над матір’ю

Долинський районний суд визнав винним мешканця Івано-Франківської області Андрія Мороза у домашньому насильстві. За постійні образи власної матері чоловік отримав рік ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 15 лютого, на прикарпатця раніше вже складали адмінпротоколи за домашнє насильство над матір’ю, з якою він проживає в одній квартирі. Незважаючи на це, він продовжив принижувати жінку, штовхати її та ображати нецензурною лайкою.

«Умисні систематичні дії обвинуваченого призвели до фізичних та психологічних страждань потерпілої, що неодноразово викликало у неї побоювання за свою безпеку, спричинили емоційну невпевненість та нездатність захистити себе, а також завдали шкоди її фізичному та психічному здоров`ю і погіршили якість її життя», - зазначено у вироку Долинського райсуду.

У суді Андрій Мороз не визнав своєї вини, але розкаявся у вчиненому і просив призначити йому покарання у виді громадських робіт.

Вивчивши всі матеріали справи, суддя Ігор Андрусів визнав прикарпатця винним у домашньому насильстві і призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на один рік. Вирок набере чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги.